TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul etabında inşa edilecek 100 bin konutun kura takvimi netleşiyor.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, bayram sonrası yapılacak kura çekimiyle belirleniyor. Ankara’daki kura sürecinin tamamlanmasının ardından tüm gözler İstanbul'a çevrildi.

Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekiminin bayram sonrasında gerçekleştirileceğini belirtti; böylece “TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi belli oldu mu?” ve “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorularının yanıtı için geri sayım hız kazandı.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve çekilişin ardından isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların erişimine açılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMI BEKLENİYOR

Türkiye genelindeki 500 bin konutluk projenin en yoğun başvuru alan aşaması olan İstanbul etabının kura çekiminin, bayramdan sonra yapılması planlanıyordu. Çekilişin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kura çekimlerinin yapılacağı yer, saat bilgisi ve resmi program açıklandığında kamuoyuna duyurulacak. Böylece binlerce vatandaşın merakla beklediği hak sahipliği süreci tüm ayrıntılarıyla netleşmiş olacak.

ASYA VE AVRUPA YAKALARINA 100 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Projenin İstanbul ayağında Asya ve Avrupa yakalarında toplam 100 bin konut hayata geçirilecek. Yatay mimari prensibiyle ve mahalle dokusuna uygun olarak tasarlanan konutlar, 2+1 ve 1+1 formatında inşa edilecek.

Konutların İstanbul'un hangi ilçelerinde ve kaçar adet yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu konudaki detaylar yetkili merciler tarafından açıklandığında başvuru sahipleri bilgilendirilecek.

BAŞVURU KABUL VE RET LİSTELERİ ERİŞİME AÇILDI

İstanbul’da yapılacak konutlar için yürütülen başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler ile diğer kategori başvuruları arasından hak sahipliğine uygun bulunanların listesi belirlendi.

TOKİ, değerlendirme sonucunda başvurusu reddedilenlerin isim listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar, kura sonrasında erişime açılacak sorgulama ekranından hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.

toki istanbul kura çekimi