TOKİ İstanbul kura çekimi CANLI İZLE! İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesinin İstanbul kura çekimi, bugün başlıyor. İstanbul TOKİ kura çekilişi nereden, nasıl izlenir?
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyasının İstanbul etabı için kura çekimi, 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak.
Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, kura çekilişini noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde dijital platformlar üzerinden takip edecek.
CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Hak sahibi adayları, kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla izleyecek. İzleyiciler ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak yönlendirmelerle de yayına ulaşabilecek. Kura süreci boyunca kesintisiz olarak devam edecek yayın, kura sıra numarası üzerinden ilerleyecek. Sistem tamamen dijital ve takip edilebilir bir yapıda işleyecek.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında gerçekleştirilen çekilişler, 27 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, İstanbul'da hayata geçirilecek konutlar için hak sahiplerinin tamamı belirlenmiş olacak. Çekilişler, sürecin başından sonuna kadar şeffaflık ilkesi gereği noter gözetiminde yapılacak ve vatandaşlar ev sahibi olma sürecini dijital ortamda güvenli şekilde izleyebilecek.
İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut projesi, konut dağıtımının yanı sıra büyük bir şehirleşme projesinin önemli bir aşaması olarak planlandı. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşacak.
Modern ve yatay mimari anlayışının esas alındığı projede, yeni yerleşim alanları çeşitli sosyal yaşam alanlarıyla desteklenerek inşa edilecek.
SONUÇLARA NASIL BAKILACAK?
Kura takvimiyle eş zamanlı olarak ilerleyecek sonuç açıklama süreci de dijital ortamda yürütülecek.
Vatandaşlar, çekilişlerin ardından sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek sorgulama sistemi aracılığıyla öğrenebilecek.
Sonuçlar ayrıca ilgili duyuru ekranları üzerinden de ilan edilerek hak sahiplerinin dijital ortamdan erişimine açılacak.