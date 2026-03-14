TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026? | İstanbul TOKİ kura sonuçları hangi gün açıklanacak, saat kaçta çekilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde gözler İstanbul etabına çevrildi. 29 Aralık’ta başlayan kura sürecinin diğer illerde devam etmesinin ardından, Ankara kura çekimi sonrasında İstanbul için de takvim beklentisi güçlendi.

İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul kura takvimiyle ilgili yaptığı açıklamada bayram sonrasını işaret etti. Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını, konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.” dedi.

TOKİ İSTANBUL KİMLER KURAYA KATILACAK

Kura çekilişine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilen vatandaşların bilgileri TOKİ’nin internet sitesinde yayımlandı. Kura sürecinin canlı yayın üzerinden de takip edilebileceği, çekilişin ardından isim listesi sorgulama ekranının erişime açılacağı aktarıldı.

Hak sahipliği sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar bilgilerini TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Açıklanacak listelerde asil ve yedek hak sahipleri yer alacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Ödeme takvimine ilişkin paylaşılan bilgilere göre taksitler, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ay başlayacak. Peşinat ödemeleri ise sözleşme aşamasında ilgili bankalara yatırılacak.

Projede anahtar teslim sürecine ilişkin takvim de dikkat çekti. Buna göre ilk teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için ayrı kontenjan uygulanacak. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere, engellilere, üç ve daha fazla çocuklu ailelere, emeklilere ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere belirli oranlarda kontenjan ayrıldı.

Başvuru şartları kapsamında ise 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi ya da çocukları adına kayıtlı konutu bulunmayan kişilerin projeye başvurabildiği belirtildi.