TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı: Başvuru ücreti iadesi nasıl alınacak?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir’de hak sahiplerini belirleyen kura çekimi tamamlandı. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura sonrası binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILDI

TOKİ İzmir kuraları, 6 Mart 2026 tarihinde Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 15.00’te başlayan kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonucunda toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?

Kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonrageri alabilecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM’leri üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru ücretinin iadesinde herhangi bir kesinti yapılmayacak ve yatırılan tutar tamamen geri ödenecek.

HALKBANK İADE BAŞVURU SÜRECİ

Halkbank, başvuru ücretinin iadesi için online işlem imkânı da sunuyor. İnternet sitesi üzerinden erişilebilen iade ekranında başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında verilen cep telefonu numarası ile işlem yapması yeterli oluyor.

Güvenlik doğrulamasının ardından iade talebi işleme alınabiliyor. Bankamatik üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise kura çekiminden itibaren 5 iş günü sonra herhangi bir ek başvuru yapmadan güvenlik doğrulamasıyla ücret iadesini alabiliyor.

İADE SÜRECİNDE BU DETAYLARA DİKKAT

TOKİ başvuru ücreti iadesi yalnızca başvuru sahibine ait IBAN’a yatırılıyor. Başka bir kişinin hesabına ödeme yapılmıyor. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL veya ilgili proje bedeli herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

İZMİR’DE KONUT DAĞILIMI

Proje kapsamında İzmir’de farklı ilçelerde toplam 21 bin 20 konut planlandı. Konutların ilçe bazındaki dağılımı ise şöyle:

Menemen’de 15 bin konut,

Aliağa’da 1.200 konut,

Foça’da 1.000 konut,

Kemalpaşa’da 1.000 konut,

Bergama’da 740 konut,

Dikili’de 500 konut,

Seferihisar’da 500 konut,

Selçuk’ta 500 konut,

Güzelbahçe’de 250 konut,

Urla’da 250 konut,

Karaburun’da 80 konut.