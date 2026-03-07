TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı: Başvuru ücreti iadesi nasıl alınacak?

İzmir’de 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi tamamlandı. Kura sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelinin ne zaman ve nasıl iade edileceğini araştırıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı: Başvuru ücreti iadesi nasıl alınacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir’de hak sahiplerini belirleyen kura çekimi tamamlandı. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura sonrası binlerce vatandaş sonuçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILDI

TOKİ İzmir kuraları, 6 Mart 2026 tarihinde Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 15.00’te başlayan kura çekimi YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonucunda toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN?

Kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri, yatırdıkları 5 bin TL başvuru bedelini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonrageri alabilecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM’leri üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru ücretinin iadesinde herhangi bir kesinti yapılmayacak ve yatırılan tutar tamamen geri ödenecek.

HALKBANK İADE BAŞVURU SÜRECİ

Halkbank, başvuru ücretinin iadesi için online işlem imkânı da sunuyor. İnternet sitesi üzerinden erişilebilen iade ekranında başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numarası ve başvuru sırasında verilen cep telefonu numarası ile işlem yapması yeterli oluyor.

Güvenlik doğrulamasının ardından iade talebi işleme alınabiliyor. Bankamatik üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise kura çekiminden itibaren 5 iş günü sonra herhangi bir ek başvuru yapmadan güvenlik doğrulamasıyla ücret iadesini alabiliyor.

İADE SÜRECİNDE BU DETAYLARA DİKKAT

TOKİ başvuru ücreti iadesi yalnızca başvuru sahibine ait IBAN’a yatırılıyor. Başka bir kişinin hesabına ödeme yapılmıyor. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL veya ilgili proje bedeli herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

İZMİR’DE KONUT DAĞILIMI

Proje kapsamında İzmir’de farklı ilçelerde toplam 21 bin 20 konut planlandı. Konutların ilçe bazındaki dağılımı ise şöyle:

Menemen’de 15 bin konut,
Aliağa’da 1.200 konut,
Foça’da 1.000 konut,
Kemalpaşa’da 1.000 konut,
Bergama’da 740 konut,
Dikili’de 500 konut,
Seferihisar’da 500 konut,
Selçuk’ta 500 konut,
Güzelbahçe’de 250 konut,
Urla’da 250 konut,
Karaburun’da 80 konut.

Pazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecekPazar günü karanlığa hazır olun: Kesinti 8 saat sürecekYurt
Öğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinde iki isim görevden uzaklaştırıldıÖğretmen Fatma Nur Çelik cinayetinde iki isim görevden uzaklaştırıldıGündem
Altın bekleneni vermedi: Uzman isim nedeni açıkladıAltın bekleneni vermedi: Uzman isim nedeni açıkladıEkonomi
izmir toki iade
Günün Manşetleri
İran: 220'den fazla ABD askeri öldü ve yaralandı
600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Sinpaş Reserve Marmaris
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
İran, okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu
Çok Okunanlar
BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor? BİM’de 7-13 Mart aktüel fırsatları raflarda: Bu hafta hangi ürünler indirime giriyor?
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?