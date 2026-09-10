TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlıyor
TOKİ'nin dar gelirli vatandaşları kira artışlarından korumak amacıyla hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül'de başlıyor.
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut hamlesinin yanı sıra kiralık konut adımıyla da vatandaşların yanında olduklarını belirtmiş, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut satışına ilave olarak 15 bin kiralık konutun da vatandaşların kullanımına sunulacağını duyurmuştu.
Kiralık konutlar için başvuruların 14 Eylül itibarıyla alınmaya başlayacağını aktaran Erdoğan, çekilecek kura ile ilk bin kiralık konutun hak sahiplerinin belirleneceğini ve bu evlerin piyasa rayiçlerinin oldukça altında bedellerle vatandaşlara kiralanacağını vurgulamıştı.
KURA EKİM AYINDA ÇEKİLECEK
Projenin ilk etabında bin 71 konut, 3 yıl süreyle, belirlenen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.
Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek; kura Ekim 2026'da çekilecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak bu konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek.
Konutlar, Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu; Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Sancaktepe ve Üsküdar gibi ilçelerde inşa edilecek.
Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden ve yetkili banka şubelerinden alınacak.
Projeye, hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayan vatandaşlar başvurabilecek.
Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların, piyasa rayicinin yarısı düzeyinde olacağı belirtiliyor.