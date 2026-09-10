TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül'de başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut hamlesinin yanı sıra kiralık konut adımıyla da vatandaşların yanında olduklarını belirtmiş, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konut satışına ilave olarak 15 bin kiralık konutun da vatandaşların kullanımına sunulacağını duyurmuştu.