TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi! TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman?

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle sunulacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.