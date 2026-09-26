TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi! TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin sona erdiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını duyurdu.
Kurum, incelemenin ardından kura sürecine geçileceğini belirtti.
Bakan Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Şartları sağlayan vatandaşlarımız arasından bin 71 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor."
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya konulan kiralık sosyal konutlar için başvurular 14 Eylül'de başlamıştı.
Süreç dün, yani 25 Eylül itibarıyla sona erdi. İncelemenin ardından şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için Ekim ayında kura çekimi yapılacak, ardından konut teslimatlarına başlanacak.
KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden, İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine ev kaydı bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Başvuru için ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranıyor.
10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle sunulacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?
İlk etapta toplam bin 71 konut kiraya verilecek. Buna göre birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak.
Kampanya kapsamında vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmadı. Başvurular, e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsü aracılığıyla tamamlandı.