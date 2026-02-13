TOKİ Kocaeli kura sonuçları açıklandı mı: İzmit, Gebze, Körfez kura sonuçları sorgula

TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli'de inşa edilecek olan 4.800 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi saat 10.30'da başladı ve sırayla merkez (İzmit, Başiskele ve Kartepe), Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapıldı.

TOKİ Kocaeli kura çekiminin sona ermesinin ardından ise hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi paylaşıldı. TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabiliyor. Ayrıca TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı ile de hak sahipliği durumunu vatandaşlar kontrol edebilirler.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2026 GÖRÜNTÜLEME EKRANI

TOKİ Kocaeli kura çekimleri isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin sona ermesinin ardından aktif oluyor. Bütün ilçelerde inşa edilecek olan evlerin hak sahiplerinin belli olmasıyla birlikte TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi PDF formatında ilçe ilçe yayınlanıyor.

Vatandaşlar TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sayesinde sıra, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabiliyor. TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesinin kura çekiminin sona ermesinin ardından 2 saat içerisinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kocaeli kura sonuçlarını vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulayabilecekler.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde bulunan kura sonuç ekranı aracılığıyla vatandaşlar hak sahipliği durumlarını sadece T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecekler. Ancak kura sonuçlarının sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabilir.

TOKİ KOCAELİ KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların ilk teslim tarihleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Kocaeli konutlarının da bu tarihlerde teslimatına başlanılması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNE KOCAELİ'DE BAŞVURU SAYISI BELLİ OLDU

Açıklanan bilgilere göre Kocaeli'de 132 bin 356 geçerli başvuru yapıldı. Başvuruların 68 bin 912'si merkez ilçesini kapsayan Başiskele, İzmit ve Kartepe bölgelerinde gerçekleştirildi.

Kocaeli ilçelere göre konut dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe): 4.800 konut – 68.912 başvuru

Çayırova: 500 konut – 11.180 başvuru

Derince: 90 konut – 8.841 başvuru

Dilovası: 1.750 konut – 4.045 başvuru

Gebze: 2.000 konut – 29.767 başvuru

Körfez: 1.200 konut – 9.611 başvuru

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir, Osmaniye, Tekirdağ ve Çorum illerinin kura çekim tarihleri de duyuruldu. Açıklanan takvim şöyle:

13 Şubat: Balıkesir / Tekirdağ / Kocaeli

16 Şubat: Eskişehir

23 Şubat: Çorum

27 Şubat: Osmaniye