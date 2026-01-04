TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman? 5-6-7 Ocak İl İl Kura Takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesini kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura süreci Adıyaman’da başladı.

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre kura çekimleri 5 Ocak’ta Siirt ve Van, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak’ta ise Batman’da gerçekleştirilecek. Tüm illerdeki kura çekimlerinin, TOKİ tarafından ilan edilecek program doğrultusunda tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e… 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak. 500 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz.”

Bakan Kurum’un, 10 Ocak Cumartesi günü Antalya’da yapılacak kura törenine katılması bekleniyor.

240 AYA VARAN VADE İMKÂNI

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Konutların yüzde 40’ı, yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşacak. Yüzde 30’u 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 olarak planlandı.

Projede yer alan tüm konutlar yatay mimari anlayışıyla, geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

EN FAZLA KONUTUN İNŞA EDİLECEĞİ İLK 5 ŞEHİR

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu. Toplam konutların beşte birinin İstanbul’da yapılması planlanıyor.

ÖZEL KONTENJANLAR

Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Dağılıma göre hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’ını ise diğer alıcılar oluşturacak.

FİYATLAR VE TESLİMAT TAKVİMİ

Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklılık gösterecek. Anadolu illerinde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların aylık taksitleri 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1’lerin 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1’lerin ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin liradan satışa çıkacak. İstanbul’da aylık taksitler 1+1’ler için 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1’ler için 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1’ler için ise 11 bin 63 lira olacak.

Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

İLLERE GÖRE KONUT DAĞILIMI

Proje kapsamında 81 ilde yapılacak 500 bin konutun il il dağılımı şöyle açıklandı:

Adana’da 12 bin 292, Adıyaman’da 6 bin 620, Afyonkarahisar’da 4 bin 370, Ağrı’da 2 bin 840, Aksaray’da 2 bin 476, Amasya’da 2 bin 601, Ankara’da 30 bin 823, Antalya’da 13 bin 213, Ardahan’da 619, Artvin’de 1020, Aydın’da 7 bin 123, Balıkesir’de 7 bin 548, Bartın’da 1240, Batman’da 3 bin 810, Bayburt’ta 723, Bilecik’te 1419, Bingöl’de 2 bin 72, Bitlis’te 2 bin 363, Bolu’da 1950, Burdur’da 2 bin 208, Bursa’da 17 bin 225, Çanakkale’de 3 bin 376, Çankırı’da 1753, Çorum’da 2 bin 867, Denizli’de 6 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 165, Düzce’de 2 bin 470, Edirne’de 2 bin 530, Elazığ’da 3 bin 685, Erzincan’da 1760, Erzurum’da 4 bin 905, Eskişehir’de 6 bin 25, Gaziantep’te 13 bin 890, Giresun’da 1576, Gümüşhane’de 926, Hakkari’de 1557, Hatay’da 12 bin 639, Iğdır’da 1200, Isparta’da 2 bin 889, İstanbul’da 100 bin, İzmir’de 21 bin 20, Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Karabük’te 1600, Karaman’da 1550, Kars’ta 1730, Kastamonu’da 2 bin 380, Kayseri’de 7 bin 562, Kilis’te 1170, Kırıkkale’de 1689, Kırklareli’nde 2 bin 255, Kırşehir’de 1633, Kocaeli’nde 10 bin 340, Konya’da 15 bin, Kütahya’da 3 bin 592, Malatya’da 9 bin 609, Manisa’da 7 bin 229, Mardin’de 5 bin 357, Mersin’de 8 bin 190, Muğla’da 6 bin 197, Muş’ta 2 bin 142, Nevşehir’de 2 bin 68, Niğde’de 2 bin 604, Ordu’da 3 bin 334, Osmaniye’de 2 bin 990, Rize’de 2 bin 42, Sakarya’da 6 bin 633, Samsun’da 6 bin 397, Siirt’te 1527, Sinop’ta 947, Sivas’ta 3 bin 904, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Şırnak’ta 1492, Tekirdağ’da 6 bin 865, Tokat’ta 3 bin 392, Trabzon’da 3 bin 734, Tunceli’de 775, Uşak’ta 2 bin 464, Van’da 6 bin 803, Yalova’da 1805, Yozgat’ta 2 bin 858 ve Zonguldak’ta 1872 konut inşa edilecek.

KURA TAKVİMİ

Adıyaman ile başlayan kura çekimleri için açıklanan takvim şöyle:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

TOKİ’nin duyuracağı program kapsamında 81 ilin tamamında kura çekimleri tamamlanacak.