TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 10 ilin 2-8 Şubat kura tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun yer aldığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2–8 Şubat tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine ilişkin takvimi açıkladı. İşte il il kura günleri…
YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE KURA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde bugüne kadar 5 haftalık süreç geride kaldı.
BAKAN KURUM TARİHLERİ DUYURDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 2–8 Şubat tarihleri arasında kura çekilecek illeri açıkladı.
2 ŞUBAT PAZARTESİ
Kura çekimleri 2 Şubat Pazartesi günü Elazığ ile başlayacak.
3 ŞUBAT SALI
Kura çekimi yapılacak iller:
Kayseri
Zonguldak
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Kura çekimi yapılacak iller:
Kırşehir
Düzce
5 ŞUBAT PERŞEMBE
Kura çekilecek iller:
Kahramanmaraş
Afyonkarahisar
6 ŞUBAT CUMA
Kura çekimi Osmaniye için gerçekleştirilecek.
7 ŞUBAT CUMARTESİ
Kura çekimi yapılacak iller:
Yalova
Kırıkkale