TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte 10 ilin 2-8 Şubat kura tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun yer aldığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 2–8 Şubat tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine ilişkin takvimi açıkladı. İşte il il kura günleri…

YÜZYILIN KONUT PROJESİNDE KURA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde bugüne kadar 5 haftalık süreç geride kaldı.

BAKAN KURUM TARİHLERİ DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 2–8 Şubat tarihleri arasında kura çekilecek illeri açıkladı.

2 ŞUBAT PAZARTESİ 

Kura çekimleri 2 Şubat Pazartesi günü Elazığ ile başlayacak.

3 ŞUBAT SALI

Kura çekimi yapılacak iller:

Kayseri
Zonguldak

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Kura çekimi yapılacak iller:

Kırşehir
Düzce

5 ŞUBAT PERŞEMBE 

Kura çekilecek iller:

Kahramanmaraş
Afyonkarahisar

6 ŞUBAT CUMA 

Kura çekimi Osmaniye için gerçekleştirilecek.

7 ŞUBAT CUMARTESİ 

Kura çekimi yapılacak iller:

Yalova
Kırıkkale

