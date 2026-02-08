TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci devam ediyor. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı takvime göre 9-15 Şubat haftasında 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'’nde kura çekimleri ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği süreçte 9-15 Şubat haftası için kura takvimi açıklandı.

Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre kura çekilişlerinin ardından 2027 Mart ayından itibaren konutların teslimine başlanacak.

İşte 

9 Şubat Pazartesi 

Yozgat
Kütahya

10-12 Şubat

Haftanın ortasında kura çekilişi yapılacak iller şöyle:

10 Şubat Salı: Bilecik
11 Şubat Çarşamba: Çankırı
12 Şubat Perşembe: Bolu

13 Şubat Cuma

Tekirdağ
Balıkesir

TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesindeki “kura sonuçları sorgulama” ekranı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebiliyor. Sonuçlara e-Devlet üzerinden de erişilebiliyor.

