TOKİ kura takvimi açıklandı! 9-15 Şubat hangi illerde kura çekilecek?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'’nde kura çekimleri ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği süreçte 9-15 Şubat haftası için kura takvimi açıklandı.