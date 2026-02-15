TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT): Bu hafta hangi illerin TOKİ kurası çekilecek, İstanbul, Ankara ve İzmir çekiliş tarihleri açıklandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişinde en çok başvurunun geldiği iller arasında İstanbul ve Ankara ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da 1 milyon 235 bin 169, Ankara’da ise 287 bin 94 başvuru alındığı açıklanırken, iki kentte kura çekim tarihleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ’nin ilan edeceği resmi takvim doğrultusunda kura çekimleri il il sıralamayla sürerken, İstanbul ve Ankara için net gün bilgisi duyurulduğunda kura takvimi üzerinden ayrıca paylaşılacak.