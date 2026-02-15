TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT): Bu hafta hangi illerin TOKİ kurası çekilecek, İstanbul, Ankara ve İzmir çekiliş tarihleri açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasında bu hafta hangi iller var? 16-22 Şubat kura çekimi hangi gün yapılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir kura tarihleri ne zaman açıklanacak? Yeni haftanın il il kura günleri belli oldu.
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim günleri ve iller listesi, 16-22 Şubat arası yeni haftada da yakından takip ediliyor.
Doğu Anadolu'da tamamlanan kura çekimlerinin ardından Bursa, İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde kura tarihleri araştırılıyor
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişinde en çok başvurunun geldiği iller arasında İstanbul ve Ankara ilk sırada yer alıyor. İstanbul’da 1 milyon 235 bin 169, Ankara’da ise 287 bin 94 başvuru alındığı açıklanırken, iki kentte kura çekim tarihleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
TOKİ’nin ilan edeceği resmi takvim doğrultusunda kura çekimleri il il sıralamayla sürerken, İstanbul ve Ankara için net gün bilgisi duyurulduğunda kura takvimi üzerinden ayrıca paylaşılacak.
16-22 ŞUBAT TOKİ YENİ HAFTA KURA TAKVİMİ
Yeni hafta kapsamında açıklanan kura günleri şöyle:
16 Şubat Pazartesi: Eskişehir (6.055 konut)
16 Şubat Pazartesi: Karaman (1.550 konut)
17 Şubat Salı: Konya (15.200 konut)
19 Şubat Perşembe: Diyarbakır (12 bin 165 konut)
TAKSİT VE TESLİMATTA TAKVİM: ÖDEMELER NE ZAMAN, ANAHTAR NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.