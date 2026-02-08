TOKİ Kütahya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat isim listesi sorgulama

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut çalışmasında kura süreci devam ediyor. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Kütahya ve Yozgat’taki projeler için yapılacak kura çekimleri, binlerce başvuru sahibinin gündeminde yer alıyor.

Kütahya ve Yozgat kura çekiliş saatleri netleşirken, kuraya katılacakların isim listesi de TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kütahya genelinde merkez ilçe dahil olmak üzere Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı’da hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yapılacak. Çekiliş saat 11.00’de başlayacak.

Kütahya kura çekimi, Hazar Dinari Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bu çekilişle birlikte toplam 3 bin 592 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yozgat’ta merkez ilçe ile birlikte Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerini kapsayan sosyal konut projeleri için kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Yozgat kura çekimi, Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda yapılacak. Toplam 2 bin 858 konut için hak sahipleri belirlenecek.

KURAYA KATILACAKLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Kütahya ve Yozgat’ta kura çekimine katılacak isimler, TOKİ’nin resmi sitesinde yayımlandı. Listelerde başvurusu geçerli bulunan adaylar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ayrı ayrı yer aldı.

Kura çekiminin ardından hak sahibi olup olmadığı TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek adaylar ilan edilecek.

İsim listelerinin TOKİ’nin resmi kanallarında ve e-Devlet üzerinden erişime açılacağı bilgisi paylaşıldı.

TOKİ KÜTAHYA VE YOZGAT KURA ÇEKİLİŞİNE HAK KAZANANLAR LİSTESİ

https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/