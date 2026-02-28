TOKİ Muğla kurasına katılacak isimler açıklandı! Başvuru kabul ve red listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konut için kura süreci devam ediyor. Başvuru değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekimi 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacak.

Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek.

İlçe ilçe konut sayıları şöyle:

Merkez (Menteşe): 5 bin 400

Bodrum: 500

Fethiye: 150

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

Milas: 200

Seydikemer: 75

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar kuraya katılamayacak.

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları aynı gün içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Kesinleşen isim listeleri noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak.

Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İLK TESLİMAT TARİHİ

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027’de yapılması planlanıyor.