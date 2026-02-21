TOKİ ödeme planı 2026: 1+1 ve 2+1 peşinat ne kadar, taksitler ne zaman başlayacak?
TOKİ ödeme planı 2026 kapsamında 1+1 ve 2+1 konutlarda peşinat tutarı ne kadar, aylık taksitler kaç TL olacak, ödemeler hangi ay başlayacak, taksitler yılda kaç kez artacak, artış oranı nasıl belirlenecek ve sözleşme süreci nasıl işleyecek? Hak sahipleri için merak edilen tüm detaylar netleşti.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
TOKİ’nin 2026 projeleri kapsamında satışa sunulan konutlarda ödeme modeli belli oldu. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanıyla satışa çıkarılacak. Peşinat tutarı ve aylık taksitler, konutun bulunduğu il ve metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
İSTANBUL’DA 1+1 VE 2+1 FİYATLARI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat 195 bin TL olacak. 240 ay vadede aylık taksit 7 bin 313 TL olarak uygulanacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Peşinat 245 bin TL olarak hesaplandı. 240 ay vadede aylık taksit 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat 295 bin TL. Bu konutlarda aylık taksit 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.
İSTANBUL DIŞINDA 1+1 KONUTLAR
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Peşinat tutarı 180 bin TL olacak. 240 ay vade kapsamında aylık taksit 6 bin 750 TL olarak belirlendi.
İSTANBUL DIŞINDA 2+1 KONUTLAR
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL. Yüzde 10 peşinat 220 bin TL olarak uygulanacak. Aylık taksit 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL. Peşinat 265 bin TL. 240 ay vadede aylık taksit 9 bin 938 TL olarak hesaplandı.
TAKSİTLER NASIL GÜNCELLENECEK, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimleriyle belirleniyor ve sözleşme süreci 2026 takvimi doğrultusunda ilerliyor. Peşinat sözleşme imzalanırken yatırılıyor, ilk taksit ise sözleşme tarihini takip eden ay başlatılıyor.
Ödeme planında dikkat çeken bir diğer detay ise taksit güncelleme sistemi. TOKİ geri ödemelerinde taksitler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre yeniden düzenleniyor. Bu uygulama, uzun vadeli ödeme planında taksit tutarlarının ekonomik göstergelere bağlı olarak değişebileceği anlamına geliyor.
TAKSİTLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Peşinat, sözleşme aşamasında yatırılacak; aylık taksit süreci ise sözleşmeden sonraki ilk ay devreye girecek.