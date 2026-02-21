TOKİ ödeme planı 2026: 1+1 ve 2+1 peşinat ne kadar, taksitler ne zaman başlayacak?

İSTANBUL’DA 1+1 VE 2+1 FİYATLARI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat 195 bin TL olacak. 240 ay vadede aylık taksit 7 bin 313 TL olarak uygulanacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Peşinat 245 bin TL olarak hesaplandı. 240 ay vadede aylık taksit 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL. Yüzde 10 peşinat 295 bin TL. Bu konutlarda aylık taksit 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.