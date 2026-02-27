TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı? Merkez, Kadirli, Düziçi kura sonuçları sorgula

TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir soruları hak sahipleri tarafından araştırılıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2.990 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda noter huzurunda ve canlı yayınla yapıldı. Çekilişe toplam 26.238 vatandaş katıldı. İlçe ilçe tamamlanan kura sürecinin ardından asil ve yedek isim listeleri PDF formatında yayımlandı.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar kura sonuçlarını şu yollarla öğrenebiliyor:

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan PDF isim listesi aracılığıyla,

e-Devlet sistemi üzerinden hak sahipliği sorgulama ekranı ile,

TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın tekrarları üzerinden.

İsim listesinde sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş numarası bilgileri yer alıyor.

Kura sonuçlarının sisteme yoğunluk nedeniyle en geç 2 saat içinde tamamen yansıması bekleniyor.

Hak sahibi olamayan vatandaşların 5 bin TL başvuru bedelleri ise 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

OSMANİYE’DE İLÇE İLÇE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye’de yapılacak 2.990 konut için başvuru dağılımı şöyle gerçekleşti:

Merkez: 1.300 konut için 13.072 başvuru

Bahçe: 120 konut için 1.591 başvuru

Düziçi: 500 konut için 2.579 başvuru

Hasanbeyli: 220 konut için 274 başvuru

Kadirli: 700 konut için 7.505 başvuru

Sumbas: 50 konut için 301 başvuru

Toprakkale: 100 konut için 916 başvuru

En yoğun başvuru 13.072 kişiyle Osmaniye merkezde gerçekleşti.

TOKİ OSMANİYE KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ’nin resmi takvimine göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamındaki konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Osmaniye’de inşa edilecek konutların da aynı takvim çerçevesinde teslim edilmesi planlanıyor.