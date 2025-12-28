TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 bin konut sonuçları hangi gün açıklanacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilişkin kura çekim tarihleri netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşın başvuru yaptığını açıkladı. Binlerce kişinin merakla beklediği kura çekimi 29 Aralık itibarıyla başlayacak.

Kura çekimi takvimi kapsamında ilk çekim Adıyaman ilinde yapılacak. Ardından iller sırasıyla kura çekimlerini gerçekleştirecek. Proje, ülke genelinde binlerce aileyi ev sahibi yapmayı hedefliyor.

TOKİ sosyal konut kura çekimi hangi illerde yapılacak?

Projede yer alan illerdeki konut sayıları şöyle:

Adana 12 bin 292, Adıyaman 6 bin 620, Afyonkarahisar 4 bin 370, Ağrı 2 bin 840, Aksaray 2 bin 476, Amasya 2 bin 601, Ankara 30 bin 823, Antalya 13 bin 213, Ardahan 619, Artvin 1 020, Aydın 7 123,

Balıkesir 7 548, Bartın 1 240, Batman 3 810, Bayburt 723, Bilecik 1 419, Bingöl 2 072, Bitlis 2 363, Bolu 1 950, Burdur 2 208, Bursa 17 225,

Çanakkale 3 376, Çankırı 1 753, Çorum 2 867,

Denizli 6 190, Diyarbakır 12 165, Düzce 2 470,

Edirne 2 530, Elazığ 3 685, Erzincan 1 760, Erzurum 4 905, Eskişehir 6 025,

Gaziantep 13 890, Giresun 1 576, Gümüşhane 926,

Hakkari 1 557, Hatay 12 639, Iğdır 1 200, Isparta 2 889, İstanbul 100 000, İzmir 21 020,

Kahramanmaraş 8 195, Karabük 1 600, Karaman 1 550, Kars 1 730, Kastamonu 2 380, Kayseri 7 562, Kilis 1 170, Kırıkkale 1 689, Kırklareli 2 255, Kırşehir 1 633, Kocaeli 10 340, Konya 15 000, Kütahya 3 592,

Malatya 9 609, Manisa 7 229, Mardin 5 357, Mersin 8 190, Muğla 6 197, Muş 2 142,

Nevşehir 2 068, Niğde 2 604,

Ordu 3 334, Osmaniye 2 990,

Rize 2 042,

Sakarya 6 633, Samsun 6 397, Siirt 1 527, Sinop 947, Sivas 3 904,

Şanlıurfa 13 190, Şırnak 1 492,

Tekirdağ 6 865, Tokat 3 392, Trabzon 3 734, Tunceli 775,

Uşak 2 464, Van 6 803, Yalova 1 805, Yozgat 2 858 ve Zonguldak 1 872.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar genellikle aynı gün içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ilan ediliyor. Katılımcıların sonuçları takip etmek için bu kanalları düzenli kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Projeye hak kazanan vatandaşların isimleri kura sonuçlarıyla belli olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından sözleşme süreçleri başlayacak ve konut teslim takvimi de ilan edilecek.