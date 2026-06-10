TOKİ'den 64 ilde evsiz kimse kalmasın kampanyası! 15 Haziran günü şartsız kurasız başvurular başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde tam 64 farklı şehirde, yaklaşık 20 bin yeni konutu kura ve gelir şartı olmaksızın doğrudan satış yöntemiyle piyasaya süreceğini ilan etti. Kampanya kapsamında geliştirilen 2+1 ve 3+1 oda planına sahip daireler, esnek ödeme alternatifleriyle her bütçeye hitap edecek.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE VE NEREYE YAPILACAK?

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin idari kaynaklardan derlediği bilgilere göre, konutların satış süreci 15 Haziran Pazartesi günü resmen başlayacak ve 17 Temmuz tarihine kadar kesintisiz devam edecek. Herhangi bir ön başvuru bedeli ya da dosya harcı alınmaksızın gerçekleştirilecek satışlar; Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Vatandaşlar tercih ettikleri konut tipini seçerek doğrudan satış yöntemiyle işlemlerini tamamlayabilecek.

KURA, GELİR VE İKAMETGAH ŞARTI ARANMAYACAK: İŞTE KATILIM KOŞULLARI

Geleneksel TOKİ projelerinden farklı olarak bu özel kampanyada ikametgah adresi, aylık hane halkı gelir beyanı, ön başvuru formu doldurma ya da kura çekilişini bekleme gibi bürokratik şartlar tamamen rafa kaldırıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyen alıcıların şu yasal kriterleri taşıması yeterli olacak:

Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak,

18 yaşını hukuken doldurmuş bulunmak,

Başvuru sahibinin kendisi ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut mülkiyetinin bulunmaması.

CEBİNE GÖRE SEÇ: EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE 3 FARKLI ÖDEME MODELİ

TOKİ, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak vatandaşlara mali durumlarına göre seçebilecekleri 3 farklı finansal seçenek sunuyor:

Birinci Seçenek (Peşin Alım İndirimi): Konut seçimini tamamlayan alıcılar, toplam daire bedelini peşin olarak ödemeleri durumunda net yüzde 25 indirim hakkından yararlanacak.

İkinci Seçenek (Vadeli Ve İndirimli): Toplam tutarın yüzde 50'sini peşinat olarak yatıran vatandaşlar için kalan bakiye 72 ay vadeye bölünecek. Bu modelde ayrıca yüzde 8 oranında ara indirim avantajı sağlanacak.

Üçüncü Seçenek (Esnek Peşinatlı Taksit): Bu modelde yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında nakit ödenecek; kalan yarısı ise 12 ay sonra, yani en geç 30 Haziran 2027 tarihine kadar kapatılabilecek. Geriye kalan konut bedeli için ise 60 ay vade imkanı tanınacak. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte peşinat ve aylık taksit ödemeleri eş zamanlı başlayacak.

HEMEN TESLİM SEÇENEĞİ VAR: MAKSİMUM SÜRE 48 AY

Satışa çıkarılan dairelerin bir bölümü inşaatı tamamlanmış, altyapısı kurulmuş hemen teslim projelerden oluşuyor. Henüz yapım aşaması devam eden konutların ise sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde hak sahiplerine anahtar teslim şeklinde ulaştırılması planlanıyor. Net konut satış fiyatları ve konum koşullarına dair tüm operasyonel detaylar, yetkili banka şubeleri ile TOKİ'nin resmi internet sitesinde eş zamanlı erişime açılacak.

EN ÇOK KONUT BURSA VE ANKARA'DA: İŞTE İL İL TAM LİSTE

Kampanya kapsamında en yoğun konut stoku Bursa ve Başkent Ankara'da bulunuyor. En fazla konut arzı yapılan ilk beş il; Bursa (2 bin 190), Ankara (2 bin 62), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya (1000) olarak açıklandı.

Projenin yer aldığı 64 ilin konut dağılım sayıları ise tam liste olarak şu şekilde ilan edildi: Bursa 2 bin 190, Ankara 2 bin 62, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000, Konya 998, Samsun 684, Batman 588, Eskişehir 565, mardin 452, Kocaeli 433, Tekirdağ 424, Afyonkarahisar 395, Denizli 319, Nevşehir 317, Aydın 310, İzmir 306, Siirt 294, Şırnak 275, Mersin 272, Burdur 269, Bitlis 262, Kırşehir 220, Aksaray 219, Yozgat 216, Balıkesir 213, Bilecik 206, Sivas 203, Isparta 176, Bayburt 172, Van 161, Çorum 157, Muş 147, Kırklareli 139, Düzce 130, Edirne 127, Karabük 127, Kütahya 127, Karaman 120, Ağrı 118, Manisa 115, Çanakkale 108, Kayseri 104, Muğla 97, Bingöl 88, Hakkari 86, Kırıkkale 85, Çankırı 83, Amasya 68, Tokat 61, Elazığ 61, Kars 48, Antalya 46, Gümüşhane 44, Giresun 38, Erzincan 37, Artvin 30, Kastamonu 28, Erzurum 21, Sakarya 20, Zonguldak 19, Ardahan 14, Gaziantep 7 ve Rize 5 konut.