Tolga Sarıtaş, 'Teşkilat' için sessizliğini bozdu

Pusat’a destek veren ve TRT projelerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı. Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süre sessiz kaldı.

Ancak Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozarak Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarıtaş, reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla birlikte Teşkilatın yeni bölüm fragmanını yayınladı.