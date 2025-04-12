Tolga Sarıtaş, 'Teşkilat' için sessizliğini bozdu

TRT'nin popüler dizisi Teşkilatta rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tolga Sarıtaş, 'Teşkilat' için sessizliğini bozdu
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 Pusat’a destek veren ve TRT projelerinde yer alan oyuncu arkadaşları da aynı yaptırımla karşılaşmıştı. Pusat'ın diziden çıkarılmasının ardından partneri Tolga Sarıtaş ise uzun süre sessiz kaldı.

Ancak Sarıtaş, bu sessizliği sonunda bozarak Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarıtaş, reklam yüzü olduğu bankanın reklamıyla birlikte Teşkilatın yeni bölüm fragmanını yayınladı.

Tolga Sarıtaş, 'Teşkilat' için sessizliğini bozdu - Resim : 1

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