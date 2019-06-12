Kamu çalışanlarının toplu sözleşme süreci yaklaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Geylan, kamudaki liyakat sistemi ve sözleşmeli çalışanların kadroya alınması konularında ısrarcı olacaklarını belirtti

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan, yaklaşan toplusözleşme sürecinde masada iki konuda ısrarcı olacaklarını bildirdi. Geylan, bu iki maddenin sözleşmelilerin kadroya alınması, diğerinin de kamudaki mülakat sistemi olduğunu söyledi. Talip Geylan kamu çalışanlarının gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri öncesinde verileceği taahhüt edilen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili sözü hatırlatan Geylan, “Bu sözün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak hâlâ bir adım atılmadı. Ek gösterge, Torba Kanun’da mutlaka yer almalıdır. Tabii sadece dört meslek grubunun değil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri güncellenmelidir. Hatta ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmet sınıfına da ek gösterge verilmelidir. Hükümet, TBMM tatile girmeden ek göstergeyi hayata geçirmelidir” diye konuştu.



‘YANDAŞLIK KAMUYA CİDDİ ZARAR VERİYOR’



Aydınlık'tan Seda Akyüz'ün haberine göre, yaklaşan toplusözleşme sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Geylan, şunları söyledi:



“Kamu çalışanlarının tüm meselelerini masaya taşıyacağız. Fakat özellikle iki konuda ısrarcı olacağız. Bunların ilki sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır. Geçici işlerin yapılması için ihdas edilen 4/B kadrosunun günümüzde adeta asal istihdam modeli olarak görüldüğü gün gibi ortadadır. Sözleşmeliler kadroya alınmasının yanında, kamuya artık sözleşmeli pozisyonunda değil asal kadroda eleman alınmalıdır. İkinci önemli bir konu da kamuda mülakat sisteminin getirdiği sıkıntılardır. İstisnasız kamu kurumlarında mülakatla çalışan alımına son verilmelidir. Ehliyet ve liyakatin değil, yandaşlığın baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu mülakat sistemi kamunun ciddiyetine de zarar vermektedir.”



Geylan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın yetkili olmayan sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonların toplusözleşme masasına oturmaması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaya da sert tepki gösterdi: “Bizi o masada istemeyenler var. Neden bizi masada istemiyorlar? Çünkü başarısızlıklarının ortaya dökülmesini istemiyorlar. Ama isteseler de istemeseler de o masaya oturacağız. Bizi engellemek kimsenin haddi değil. Hele ki Ali Yalçın’ın hiç haddi değil.”



‘ALINAN ZAMLAR ENFLSYON KARŞISINDA ERİDİ’



2018 yılında memurun aldığı maaş zammının neredeyse iki katı enflasyon farkı yaşandığına dikkat çeken Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında yüzde dokuz oranında zamma imza attılar. Ama Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde 16.43’tür. Hedef tutturulsa dahi kamu çalışanları yüzde 7.43 oranında zarardadır. İşte Türkiye Kamu-Sen’i masada neden istemediklerinin cevabı budur. Bunların başarısızlıklarını ifşa etmeseydik, ellerindeki propaganda gücü ile kamuoyunu maniple edeceklerdi.”



PENÇE HAREKÂTINA DESTEK



Talip Geylan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Harekatı hakkında da açıklamalarda bulundu: “Türkiye Kamu Sen ‘Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız’ şiarına sahip milli bir sivil toplum kuruluşudur. Dün Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Harekâtı’nda olduğu gibi şimdi de Pençe Harekâtı’nda askerimizin devletimizin yanında dimdik durmaktadır. Devletimizden beklentimiz milli varlığımıza kast eden son terör unsuru yok edilinceye kadar operasyonların sürdürülmesidir.”



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