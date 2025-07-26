Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı! Grev tarihi netleşti

600 bini aşkın kamu işçisi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Hükümetin sunduğu zam teklifi krize yol açtı. 1 Ağustos'ta Eti Maden’e bağlı bor işletmelerinde ilk grev başlıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Toplu sözleşmede uzlaşma sağlanamadı! Grev tarihi netleşti
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Kamuda çalışan yüz binlerce işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kriz derinleşti. Hükümetin teklif ettiği zam oranları sendikaların beklentisini karşılamazken, grev kararı ilk kez somutlaştı.

Hükümet, bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, sonraki üç 6 aylık dönemler için ise gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam teklif etti. Ancak kamu işçileri, artan hayat pahalılığı karşısında bu teklifin yetersiz olduğunu belirtti.

İLK GREV ETİ MADEN'DE BAŞLAYACAK

NTV'nin haberine göre; uzlaşma sağlanamayan görüşmelerin ardından, bazı maden işletmeleri ile demiryolu kurumlarında grev kararları alındı. Fiili ilk grev ise 1 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Grev kararı Türkiye Maden-İş Sendikası tarafından alındı. Buna göre sendikaya bağlı bin 511 işçi, Eti Maden’e bağlı bor işletmelerinde iş bırakacak. Greve gidilecek işletmeler arasında Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç tesisleri bulunuyor.

İHRACAT ETKİLENECEK

Yıllık 1 milyar 380 milyon euro değerinde üretimin yapıldığı bu işletmeler tamamen ihracata çalışıyor. Üretimin stoklu yapılmadığı belirtilirken, grevin tedarik zincirinde ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

YENİ GREVLER YOLDA

Öte yandan Karayolları, Devlet Su İşleri ve enerji işletmelerinde de 28–29 Temmuz tarihlerinde grev ilanlarının yapılması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte kamudaki grev süreci genişleyebilir.

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