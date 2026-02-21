Toplu taşımada sahte savcı dehşeti: Yolcuyu tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada hızla yayılan bir video üzerine harekete geçti. Görüntülerde, toplu taşıma aracı içinde seyahat eden bir kadının, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde’ şeklinde sözler sarf ettiği tespit edildi.

Başsavcılık, bu görüntüler üzerine şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlattı.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU'NDAN TERK

Soruşturma kapsamında polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin eğitim durumuna ilişkin yapılan incelemelerde, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu saptandı.

Ayrıca Y.S.'nin halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının devam ettiği belirlendi.

Emniyet güçlerinin yaptığı detaylı araştırmada, gözaltına alınan şüphelinin geçmiş kayıtları da gün yüzüne çıktı. Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla birçok farklı suça karıştığı anlaşıldı. Şahsın emniyet dosyasında; 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.