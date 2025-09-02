Toplu ulaşımda yeni dönem: 30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!

İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin toplu ulaşımdan indirimli yararlanma hakkı, mahkeme kararıyla geri geldi.

İstanbul’da uzun süredir tartışma konusu olan 30 yaş üstü öğrencilerin toplu taşımada indirimli ulaşım hakkı, hukuk mücadelesi sonucunda yeniden uygulamaya kondu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Abdullah Özdemir, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "İBB yönetimi tarafından gasp edilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasp edilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık.

Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.

AK Parti varoldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır.

İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis Üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."

