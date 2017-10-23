Kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bakanlar Kurulu, "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtmeden", bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulaması yapmaya yetkili olacak. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Can, "Yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 saatleri arasında kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlanıldığı, saat 16.00-18.00'de elektrik tüketiminin azaldığı, sabah 08.00 saatlerinde ise bir miktar arttığı fakat artışın, azalıştan daha az olduğu ve net bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir" dedi

Kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



YAZ SAATİ



Bakanlar Kurulu, "başlangıç ve bitiş tarihleri belirtmeden", bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulaması yapmaya yetkili olacak.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "Torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nın görüşmelerinde AKP'li üyelerin yaz saati uygulaması ile iglili madde ihdasına ilişkin önergesi kabul edildi.



Tasarıya eklenen maddeyle, "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'da", "Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmü, "Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir" şeklinde değiştirildi.



Önergenin gerekçesinde ise düzenlemeyle Türkiye'de güneş ışığından daha fazla yararlanılması, enerjinin kullanımında tasarruf sağlanması için sadece yaz döneminde veya belirli dönemlerde kısıtlı olmaksızın bir saati aşmamak üzere belirlenecek ileri saat uygulamasının yapılabilmesi, yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler halinde uygulama yapılmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.



"Daha fazla tasarruf"



Önergeye ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, "Yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde 81 ilde nüfus yoğunluğu da dikkate alındığında kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlanıldığı, saat 16.00-18.00'de elektrik tüketiminin azaldığı, sabah 08.00 saatlerinde ise bir miktar arttığı fakat artışın, azalıştan daha az olduğu ve net bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir" dedi.