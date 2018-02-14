"Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporla ilgili hazırladığı kanun tasarısını çok yakın bir zamanda Bakanlar Kuruluna getirecek, ardından da Meclise gelecek"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının, sporla ilgili hazırladığı kanun tasarısını çok yakın bir zamanda Bakanlar Kuruluna getireceğini, bu düzenlemenin daha sonra da Meclise geleceğini söyledi.

Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın, "Türk sporunun geliştirilmesini ve desteklenmesini" öngören maddesi üzerinde açıklamalarda bulundu.

Bu düzenlemenin, sporun teşviki bakımından son derece önemli ve yenilikçi bir düzenleme olduğunu belirten Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının gerek ayni gerekse nakdi olarak, çeşitli kanallardan amatör spor kulüplerini desteklediğini kaydetti.

Bakan Ağbal, spor kulüplerinin uzun soluklu bir şekilde altyapıya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Naci Ağbal, "Tabii ki kendi futbolcularımız futbol sahalarında daha fazla koşsun, ekranlarda daha fazla onları görelim istiyoruz ama bu ciddi anlamda altyapı harcamasını, emeğini gerektirir. 'Futbolculardan alınan vergi ile düzenlemeyi yapalım da gerisini siz düşünün' demiyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile geçen hafta toplantı yaptıklarını anlatan Ağbal, "Amatör sporu ben de önemsiyorum ve destekliyorum. Amatör spora tahsis edilen kaynakların artırılması konusunda da bakanlık olarak kendilerine destek olacağız." ifadesini kullandı.



"Vergi borcunun silinmesi meseleyi çözmez"

Maliye Bakanı Ağbal, geçmişten bu tarafa bütün kulüplerin iki konuda yakındıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kulüplerimiz, sporcular üzerinden kesilen vergileri bile ödemekte zorlanmaktadır. Tahakkuk, tahsilat oranı genel olarak yüzde 50'nin altında. Sporun finansmanı veya kulüplerin kuruluşu, çalışma esas ve usulleri, bu konuyla ilgili yöneticilerin sorumluluğu dahil olmak üzere, kapsamlı bir düzenleme yapılması ihtiyaç.

Mutlaka ve mutlaka sporun bütüncül bir yaklaşımla düzenlenmesi lazım ki bugün karşılaştığımız sorunları gelecekte tekrar yaşamayalım. Vergi borcu meselesi böyledir. Yapmayız ama bugün varsayalım sporcuların vergi borçlarını sildik, peki 6 ay sonra aynı sorunla tekrar karşılaşacak mıyız? Büyük bir ihtimalle karşılaşacağız. Vergi borcunun silinmesi veya indirilmesi meseleyi çözmez. Esas olarak, kulüplerin ve sporun finansmanına kaynaklar oluşturmak, bu kaynakların da yöneticiler tarafından sorumluluk bilinci içerisinde kullanılmasını sağlamak lazım. Sorumlu bir şekilde görevini yapmayanlar hakkında da gerekli denetimleri ve yaptırımları da yapmak lazım."

Naci Ağbal, öncelikle spordaki yeni sistemin kurulması gerektiğini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanının yakın bir zamanda, hazırladıkları kanun tasarısı üzerinde ilgili taraflarla görüştüğünü biliyorum. Bu tasarıyı çok yakın bir zamanda Bakanlar Kuruluna getirecek, ardından da bu düzenleme Meclise gelecek." dedi.

Sporcularla ilgili vergi stopaj oranlarının diğerlerine göre düşük olduğunu, bu oranların yüzde 15, yüzde 10 ve yüzde 5 olarak düzenlendiğini kaydeden Ağbal, tahakkuk ve tahsilat oranlarının düşük olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, spor kulüplerinden bazı talepler geldiğini belirterek, "Kulüpler; 'Biz maddi imkanlar noktasında yoksunluk çekiyoruz ve amatör spora kendi iç kaynaklarımızdan daha fazla kaynak ayırmak istiyoruz.' diyor. İç kaynaklardan birisi de sporculara ödenen vergiler. Talep çok yalın bir talep. Biz aslında kulüplere diyoruz ki; bir şekilde kendi vergilerinizi tam olarak ve zamanında öderseniz, o vergileri sadece amatör branşlarda kullanmak üzere tekrar size iade edeceğiz." dedi.