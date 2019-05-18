AK Parti, bazı düzenlemelerin yer aldığı torba yasayı Meclis Başkanlığına sundu. Kanun teklifine göre, Maden Kanunu'nda değişiklik yapılacak, MTA Genel Müdürlüğü görev alanındaki ruhsatları bölebilecek. TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak

Maden kanununda değişiklikler yapılacak. TRT bünyesinde yeni bir kurul oluşturulacak.



AK Parti milletvekillerinin imzası bulunan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.



Teklifle Maden Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, MTA Genel Müdürlüğü, sorumluluk alanı içindeki ruhsatları bölebilecek, aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar da düzenlenebilecek.



Teklife göre, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor. Bu kapsamda TRT bünyesinde Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilecek. İşten çıkarma cezası ise genel müdürün talebinin ardından Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek.



Teklif, Avrupa Birliği İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığına da bir kereye mahsus geçiş hakkı tanıyor. Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapan personel meslek memurluğu veya konslosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş yapabilecek.



Torba yasa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olan araçlara da muafiyet getirecek. İdari para cezası alanlar af kapsamına alınacak.



Kanun teklifine göre, İstanbul'da, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, diş hekimliği fakültesi, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, spor bilimleri fakültesi, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.



ulusal.com.tr