AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bugün açıkladığı ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacağı torba yasanın içinde üç sürpriz maddenin daha olduğu ortaya çıktı.
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:
KANAL İSTANBUL
Teklife eklenen madde ile Kanal İstanbul'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.
SPOR TOTO ARTIYOR
Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçede amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.
SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA
Teklifte sağlık personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.
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