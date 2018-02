İzmir Torbalı Belediyesi Şubat ayı olağan belediye meclis toplantısı gerçekleşti. Belediye meclisi, Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü harekata destek vermek amacıyla ortak bir deklarasyon yayınladı

İzmir Torbalı Belediyesi Şubat ayı olağan belediye meclis toplantısı yoğun bir gündemle gerçekleşti. Meclis oturumunu başlatan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Afrin Harekatında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi unutmadı. Başkan Görmez, “Ülkemizin ve bölgemizin huzuru, barışı için Afrin’de terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren, bu uğurda şehit düşen askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Orada görev yapan tüm güvenlik birimlerimize de başarılar diliyoruz” dedi. Başkan Görmez, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden CHP Grup Sözcüsü İbrahim Özel’e de başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı Afrin’de gerçekleştirdiği harekata destek vermek amacıyla ortak bir deklarasyon hazırladıklarını belirten Başkan Görmez, bu deklarasyona destek veren belediye meclis üyelerine teşekkür etti.



“DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ”



Torbalı Belediye meclisi adına AKP Grup Sözcüsü Özgür Erman Çağlar’ın okuduğu ortak Afrin deklarasyonunda şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizin güney sınırlarını terörist unsurlardan temizlemek, bölgemizde istikrar ve güven ortamını oluşturmak, yöre halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı Torbalı Belediye Meclisi olarak oy birliği ile destekliyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kararlı ve dik duruşunu koruyarak şanlı tarihimize yakışır biçimde mücadele eden yüce devletimizin yanındayız. Hangi siyasi görüş, hangi inanç grubundan olursa olsun bütün vatandaşlarımızın, Torbalılı hemşerilerimizin Zeytin Dalı Harekatı’nı içtenlikle desteklediğini biliyoruz"



“DUALARIMIZ MEHMETÇİK İÇİN”



“Gücünü milletinden, tarihinden, bayrağından alan şanlı ordumuzun muzaffer olacağına inancımız tamdır” ifadelerinin yer aldığı ortak deklarasyonda, "Tarih boyunca gittiği her yere barış, huzur ve adalet götüren şanlı ordumuz, ülkemizin hemen sınırında bulunan Afrin’deki terör odaklarına karşı destansı bir mücadele veriyor. Tüm dünya şunu çok iyi bilmelidir ki bizim gönül sınırlarımız fiziki sınırlarımızın çok ötesindedir. Bu anlamda tarihi bir bağımız olan kardeş Suriye halkının huzuru ve bölgemizin kalıcı bir barışa kavuşabilmesi adına Millet olarak Mehmetçiğimizin yanındayız. Biz, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz. Allah, kahraman ordumuzu ve şanlı milletimizi korusun, daima muzaffer kılsın. Millet olarak dualarımız Mehmetçiğimizledir" denildi.



