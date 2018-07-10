Dün dünyanın gözü Türkiye'nin üzerindeydi. Batı ülkelerinin büyükelçilik düzeyinde temsil edildiği törenlere Balkanlar ve Asya ülkelerinden katılım üst seviyedeydi... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Maduro tören sonrası paylaştığı mesajında, "onur duyduğunu" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine batı ülkelerinden katılım büyükelçilik düzeyindeydi. Fransa, İngiltere, Amerika gibi ülkelerinden farklı olarak Balkanlardan devlet başkanları Türkiye'ye geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından ülkenin en güçlü siyasetçisi Başbakan Dmitry Medvedev, Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı.Törene Çin'den de bakan düzeyinde katılım gerçekleşti. Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Shugang Erdoğan'la görüştü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tebriklerini iletti. "Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz" mesajı veren Çinli Bakan, "Stratejik ortaklığımızı ilerletelim." vurgusu da yaptı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Ankara'daydı. Maduro ve Erdoğan kameralara samimi pozlar verdi. Venezuela liderinin mesajı ise oldukça anlamlı oldu. Maduro, temaslarına ilişkin sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.Türkiye'nin 24 Haziran'da tarihi bir seçim yaptığını vurgulayan Maduro, "Türk halkının lideri Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde eşlik etmekten büyük onur duydum." değerlendirmesinde bulundu.Maduro paylaşımında, Erdoğan ile sohbet ederken çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.