Adli Yıl Açılış Töreni'ne Beştepe’de yapılması nedeniyle katılmayacaklarını duyuran baro başkanlarının, beş ay önce yine Cumhurbaşkanlığı’na ait Çankaya Köşkü’nde Erdoğan’a bağlı Hukuk Politikaları Kurulu’yla toplantı yaptığı ortaya çıktı

Yargıtay’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği Adli Yıl Açılış Törenine ‘Saray gölgesi’ gerekçesiyle katılmayan baroların beş ay önce Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’nun davetiyle Çankaya’da buluştuğu öğrenildi. Toplantıda yargıdaki sorunlar, Kurul Başkanı Mehmet Uçum’la görüşüldü.



2019-2020 Yargı Yılı açılışı 2 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Yargıtay barolara tören için davet gönderdi. Türkiye Barolar Birliği Bakanı Metin Feyzioğlu’ndan da törende konuşma yapması istendi. TBB yönetimi geleneğin sürmesi adına katılımı kabul etti. Feyzioğlu, Yargı Reformu’nun tartışıldığı günlerde, tüm yargı ve siyasi çevrelerinin bulunduğu törende mesleğin sorunlarını dile getirecek. Törenin, Beştepe’de yapılmasına tepki gösteren bazı barolar ise, mekan seçiminin yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle katılım göstermeyeceğini duyurdu. Törene Türkiye Barolar Birliği’nin yanısıra Elazığ, Çorum ve Rize Baroları katılacağını suyurdu. Davete henüz yanıt vermeyen Diyarbakır Barosu kararını bugün açıklayacak. Törene katılmayacağını açıklayan 40 baro şunları: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Muğla, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak.



ÇELİŞKİLİ KARARLAR



Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre, ancak baro yönetimlerinin sözkonusu kararını çelişkiye düşüren ve beş ay önce yapılan bir toplantı ortaya çıktı. Törene katılmayacağını açıklayan bazı baroların başkanları, 13 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu toplantısına ise katıldı. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum’un başkanlık ettiği toplantıya



Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Trabzon Baro Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Diyarbakır Baro Başkanı Av. Cihan Aydın ve Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan katıldı. Toplantıda baro başkanları, baroların ve avukatların sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını ve bunlara dair çözüm önerilerini ilettiler. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Uçum’a yargı bağımsızlığı konusundaki eleştiriler de yöneltildi.