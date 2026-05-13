Torreira’yı darp eden saldırgan tutuklandı: Sosyal medya detayı dikkat çekti

İstanbul Beyoğlu’nda bir alışveriş merkezi çıkışında meydana gelen olayda, Galatasaray forması giyen Torreira’ya saldıran Yusuf Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada karar açıklandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN YUMRUK ATTI

12 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan olayda, Torreira’nın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir kişiyle fotoğraf çektirdiği, bu esnada Yusuf Yıldırım’ın futbolcuya aniden saldırarak sol tarafından yumruk attığı belirlendi.

DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren doktor raporuna göre, Torreira’nın sol alın saçlı deri sınırında ve sol kaşının üst dış kısmında yaklaşık 1 santimetrelik ekimozlar oluştuğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun uğradığı saldırının şiddeti adli raporla belgelenmiş oldu.

SOSYAL MEDYADAN ÖLDÜRME TEHDİDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin “yusufyildirm869” adlı sosyal medya hesabını kullandığı ve bu hesap üzerinden Torreira’ya yönelik öldürme tehdidi içeren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Mahkeme, saldırının boyutu ve tehdit içeriklerini göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdi.