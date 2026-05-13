Torreira’yı darp eden saldırgan tutuklandı: Sosyal medya detayı dikkat çekti

Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira’ya Beyoğlu’nda düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı

Torreira’yı darp eden saldırgan tutuklandı: Sosyal medya detayı dikkat çekti
Yayınlanma:

İstanbul Beyoğlu’nda bir alışveriş merkezi çıkışında meydana gelen olayda, Galatasaray forması giyen Torreira’ya saldıran Yusuf Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada karar açıklandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN YUMRUK ATTI

12 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan olayda, Torreira’nın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada yanına yaklaşan bir kişiyle fotoğraf çektirdiği, bu esnada Yusuf Yıldırım’ın futbolcuya aniden saldırarak sol tarafından yumruk attığı belirlendi.

DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren doktor raporuna göre, Torreira’nın sol alın saçlı deri sınırında ve sol kaşının üst dış kısmında yaklaşık 1 santimetrelik ekimozlar oluştuğu tespit edildi. Yıldız futbolcunun uğradığı saldırının şiddeti adli raporla belgelenmiş oldu.

SOSYAL MEDYADAN ÖLDÜRME TEHDİDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin “yusufyildirm869” adlı sosyal medya hesabını kullandığı ve bu hesap üzerinden Torreira’ya yönelik öldürme tehdidi içeren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Mahkeme, saldırının boyutu ve tehdit içeriklerini göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdi.

Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...Gündem
Zindanlardaki vahşet: Katil İsrail, Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırı uyguluyorZindanlardaki vahşet: Katil İsrail, Filistinli esirlere işkence ve cinsel saldırı uyguluyorDünya
Lucas Torreira saldırgan darp
Günün Manşetleri
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
İran füze sahalarının %90’ını korumayı başardı!
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
"Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?