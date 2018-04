Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın sonunda ortaya çıktı. Aydın, Arjantin ve Uruguay'ın ardından Dubai'nin en lüks otellerinden birinde havuz başında görüntülendi.

Çiftlik Bank sistemini kurarak yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın Dubai’deki Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Çiftlik Bank adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



ODA FİYATI 20 BİN LİRA



Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafına ulaştı. Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın yanında Dubai’deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri. Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.



Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaştı. Bu detaylara göre Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış var.



Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.