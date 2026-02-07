Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası: 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim yok'

Yalova’da işçiler ve tedarikçiler, paravan firmalar üzerinden verilen karşılıksız çeklerle yaklaşık 1 milyar lira dolandırıldıklarını öne sürerek et ve et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yayınlanma: Güncellenme:

Yalova’da yaklaşık 50 işçi ve tedarikçi firma, paravan şirketler üzerinden verilen karşılıksız çekler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira dolandırıldıklarını öne sürerek et ve et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa–Yalova kara yolu üzerinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri firması, 2025 Aralık ayında konkordato ilan ederken, yaklaşık 50 çalışanını işten çıkardı. Firmayla et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamadıklarını belirten işçiler, firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. ve Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası: 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim yok' - Resim : 1

“TOSUNCUK’TAN SONRA EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK OLAYI”

Mağdur tarafın avukatı İbrahim Halil Açıkgöz, Açıkgöz, kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin kurucularından “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank davasını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk’tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur vardır. Burada olay şu şekilde ilerliyor. Bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar.”

16 MİLYON LİRA ZARAR

Yavaş, şüphelilerin paravan bir düzenek kurduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilimizin toprağının zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkının ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesi de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato süreci bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz'”

'BENİ BU ÜLKEDE TUTUKLAYACAK HAKİM VE SAVCI YOK'

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz ise firma tarafından paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını öne sürerek şunları söyledi:

“135 milyon lira paravan şirket çekleriyle dolandırıldım. Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok' Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda yardım bekliyorum”

yalova tosuncuk konkordato
