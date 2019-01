Halil Nebiler'in Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi programında Sezin Tanrıkulu'nun paylaşımı okurken kullandığı sözler sonrası PKK ve FETÖ trolleri tarafından hedef gösterildi

Halil Nebiler'in Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi programında, Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya paylaşımını okurken kullandığı sözler sonrası FETÖ ve PKK'nın trol hesapları üzerinden linç kampanyası başlatıldı.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Halil Nebiler'in hedef gösterilmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.



Halil Nebiler'in, Diyarbakır'da ağalığa karşı direnen Bismil köylüsünün baş tacı ettiğini belirten Cengiz, "Halil Nebiler'in 30 küsur yıllık gazetecilik hayatında ırkçılık ya da bölücülüğün zerresi yoktur." dedi.



Cengiz, "Ne Halil Nebiler'de ne de herhangi bir Ulusal Kanal emekçisinde Kürde ya da Kürtçeye karşı en ufak bir hakaret, düşmanlık bulmak mümkün değildir.. Ancak PKK'ya, ağababası ABD'ye karşı tutumumuzun can yaktığını biliyoruz.. Canlarını yakmaya da devam edeceğiz.." dedi.



Cengiz açıklamasını, "o çamur bize işlemez..." diye noktaladı.



Çağdaş Cengiz'in açıklaması şöyle;

1. Halil Nebiler'e Sezgin Tanrıkulu'nun yılbaşı tvitini okuyup Tanrıkulu'na eleştirilerini ilettiği ifadeleri üzerinden bir linç kampanyası yürütülüyor.. Öncelikle söyleyeceğimiz: O çamur tutmaz..

2. @halilnebiler her zaman kendine has, mizahi bir üslupla fikrini savunan usta ve özgün bir gazetecidir.. 30 küsur yıllık gazetecilik hayatında ırkçılık ya da bölücülüğün zerresi yoktur..

3. Halil Nebiler'e sosyal medya linci uygulayan hesapların yarısından çoğu sahte, neredeyse tamamının FETÖ ya da PKK yanlısı olduğunu gördüğümüzde de şaşırmadık elbette..

4. Halil Nebiler'e saldıranların, emperyalist Amerikanın TR705 diye numara verdiği bir ismin yanında konum almaları da sürpriz değil..

5. Halil Nebiler, Cumhuriyet gazetesinden, Barış Radyo'ya son 11 yılda da Ulusal Kanal'da halkla gerçekleri buluşturan isimdir..

6. Kimdir Halil Nebiler? Çoğu kişi sus pus olurken, telefonla konuşmaya korkarken.. FETÖ'cü polislerin bastığı Ulusal Kanal'a gelip, ne yapıp ederek polis barikatını aşarak stüdyoya girip yayın yapan.. Bangır bangır Ergenekon tertipine meydan okuyan isimdir..

7. Kimdir Halil Nebiler? Açılım sürecinde pek çok sözde aydın PKK şirinlemesi yaparken, her türlü tehditi de göğüsleyerek Türküyle Kürdüyle Türk Milletinin birliğini savunan gazetecidir..

8. Kimdir Halil Nebiler? Bismil'de toprak ağalarına karşı mücadele eden Kürt köylüsünün eylemlerine bütün basın sansür uygularken programında baş tacı eden isimdir..

9. Sözde "Kürtlerin hassasiyetini düşünelim" maskesinin altında ABD'nin kara gücüm dediği PKK'nın hassasiyetlerine göre mevzilenenlerin attığı çamurla kirlenmeyiz biz..

10. Ne Halil Nebiler'de ne de herhangi bir Ulusal Kanal emekçisinde Kürde ya da Kürtçeye karşı en ufak bir hakaret, düşmanlık bulmak mümkün değildir.. Ancak PKK'ya, ağababası ABD'ye karşı tutumumuzun can yaktığını biliyoruz.. Canlarını yakmaya da devam edeceğiz..

11. Halil Nebiler'e, Ulusal Kanal'a, emperyalizm uşaklarının, feodal artıkların, PKK'nın, Şeyh Sait'lerin, TR705'lerin yanından çamur atanlar ancak kendi ellerini kirletir.. O çamur bize işlemez.. Nokta..