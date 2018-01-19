Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Olling: "Uzungöl'e gittiğimde oraya hemen hemen hiç Avrupalı turist gelmediğini görmek beni çok şaşırttı ve üzdü. Bu güzelliği Avrupalılardan saklamamalıyız, daha çok Avrupalı turist gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile Trabzon'u ziyaret eden Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, kente hayran kaldığını ifade ederek, "Kalbim 61 olarak atmaya başladı. Danimarka ile Trabzonspor daha da yakınlaştı. Dün Trabzonspor Danimarkalı bir oyuncu transfer etti. Danimarka ile Trabzon artık daha yakın." dedi.

Malkoç, büyükelçiler Olling ve Sybiha ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Malkoç ve beraberindeki büyükelçiler, Vali Yavuz ile bir süre görüştü.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmede bulunarak, Rusya'dan gelen turistlerin Antalya'ya, Suudi Arabistanlı turistlerin de Trabzon'a yoğun ilgi gösterdiklerini ifade etti.

Trabzon'a 500 bine yakın Suudi Arabistan'dan turist geldiğini aktaran Malkoç, bu durumdan memnun olduklarını vurguladı.

Uzungöl başta olmak üzere diğer turistik mekanlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Malkoç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine değindi.

Malkoç, Türkiye genelinde hem Danimarka hem de Ukrayna ile ticaret hacminin gayet iyi olduğunu kaydetti.



"Danimarka ile Trabzon artık daha yakın"

Trabzon'u çok beğendiğini dile getiren Büyükelçi Olling ise kentin plaka numarasına işaret ederek, "Kalbim 61 olarak atmaya başladı" ifadesini kullandı.

Trabzonsporun, Danimarka'nın Midtjylland Kulübünde oynayan Çekyalı futbolcu Filip Novak'ı renklerine bağlamasına işaret eden Olling, "Danimarka ile Trabzonspor daha da yakınlaştı. Dün Trabzonspor Danimarkalı bir oyuncu transfer etti. Danimarka ile Trabzon artık daha yakın." şeklinde konuştu.

Olling, Danimarka'nın Ukrayna'dan daha uzak ve daha küçük bir ülke olduğunu işaret ederek, "İşbirliğini geliştireceğimiz iki alan olduğunu düşünüyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi çok önemli, çok iyi bir üniversite. O üniversiteyle ilgili potansiyel iş birliği alanlarını geliştirmek ve incelemek isterim. Uzungöl'e gittiğimde oraya hemen hemen hiç Avrupalı turist gelmediğini görmek beni çok şaşırttı ve üzdü. Bu güzelliği Avrupalılardan saklamamalıyız, daha çok Avrupalı turist gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız."



"Ukrayna-Türkiye ilişkileri iyi bir konumda"

Sybiha da Trabzon'da kendini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Bizim bir atasözümüz var; '7 kere duymaktan bir kere görmek daha iyidir.' ve özellikle bugün buna bir daha emin oldum." ifadesini kullandı.

Ukrayna halkı ile Türk halkının birbirlerine yakın olduğunu vurgulayan Sybiha, "Bugün çok güzel bir ortamda yemek yerken onu hissettim. Ukrayna'da hamsi, 'hamsa' olarak adlandırılır ve Ukrayna dilinde 3 binden fazla Türk kökenli kelime bulunmaktadır. Fakat hamsinin balık olup olmadığını ilk defa burada düşünmeye başladım." dedi.



Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin iyi bir konumda olduğunu da anlatan Sybiha, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda bölgeler arası iş birliğini geliştirmekte fayda var. Bizim bu stratejik ortaklığımız, cumhurbaşkanlarımızın dostane ilişkileri ve iki ülke arasında var olan ekonomik ilişkinin güzel bir şekilde gelişmesiyle desteklenmektedir. Geçen sene ticari hacmimiz yüzde 16'lık bir artış gösterdi. Fakat bunlar kesinlikle ve kesinlikle iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli karşılamamaktadır. Buraya belli tekliflerle geldim, bütün bunları Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına sunmak isterim."

Sybiha, ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu aktararak, "Hükümetlerarası düzeyde değil, insanlar arası düzeyde de ilişkiler gelişmekte. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1 milyon 250 bin civarında turist geldi. Bugün Ukraynalı turist bu bölgeyi yeterince keşfedemedi. O yüzden bu bölgeyi keşfetmesi gerekiyor." diye konuştu.



Vali Yavuz da Trabzon'un Karadeniz'de yer alan doğal güzellikleri ve her türlü potansiyeliyle Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve beraberindeki heyet, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nu ziyaret etti.

Gümrükçüoğlu, burada heyete Trabzon hakkında detaylı bilgilendirmede bulunarak, ziyaretin anısına heyete telkariden hediye takdim etti.

Malkoç ve beraberindeki heyet, daha sonra Ayasofya Camisi ve Müzesi, Medical Park Stadı, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi ile Trabzon Şehir Müzesini de ziyaret ederek ilgililerden bilgi aldı.

Malkoç ve büyükelçilere Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Genel Sekreteri İbrahim Kılınç da eşlik etti.