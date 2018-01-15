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Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotun ifadesi ortaya çıktı

Trabzon'da havalimanında pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pilotunun ilk ifadesi ortaya çıktı. Pilot ifadesinde "Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru (hızlanıp) çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü" dedi

Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotun ifadesi ortaya çıktı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, havalimanında pisten çıkan uçakla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda uçağın iki pilotunun ve yolcuların ifadeleri alındı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, pilotların ifadesine göre birinci pilot uçağı indirip yavaşlattıktan sonra yönetimi ikinci pilota devretti. Pist sonunda uçak manevra yapacakken motorlardan biri aniden hızlandı ve uçağı dönmeye çalıştığı yönün aksine denize doğru savurdu. Kara kutu incelemesi devam ediyor. 

'BİRDEN BİRE HIZLANDI'

Uçağın motorunun aniden hızlanarak uçağı deniz yönüne savurduğunu anlatan pilotun ifadesi ise şöyle: 

Uçak normal inişini yaptı. Pistin sonuna gelince sağa bir manevra vardı. Tam manevra yapılacağı sırada uçağın sağ motoru (hızlanıp) çalışmaya başladı. Uçak sağa gitmesi gerekirken bu motorun etkisiyle bir anda sola gitmeye başladı ve deniz yönünde aşağı düştü

MOTOR DENİZDE

Yolcular da pilotların ifadelerini doğrular yönde ifadeler verdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekipleri kara kutuyu incelemeye aldı. İnceleme sonucunda kazanın sebebi belli olacak. Valizler henüz teslim edilemedi. Pilotların alkol muayenesi yapıldı. Herhangi bir alkol izine rastlanmadı. Pilotların ifadesi üzerinden yapılan ilk değerlendirmeler motora dayalı teknik bir arıza olduğu yönünde... Pilotların ifadelerinde bahsettiği motorun uçaktan koparak denize düştüğü ve çıkarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon #pegasus uçağı #trabzon havalimanı uçağı
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