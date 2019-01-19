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Trabzon'da terör operasyonu
Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon'da terör operasyonu: Hakan Allahkulu yakalandı

Terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı

Trabzon'da terör operasyonu: Hakan Allahkulu yakalandı

Trabzon'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve Diyarbakır kırsalında faaliyet yürüttüğü iddia edilen "Agit" kod adlı Hakan Allahkulu (30), Trabzon'da başkasına ait kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyetlerde yer aldığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan "Agit" kod adlı Hakan Allahkulu yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #pkk
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