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Trabzon'da trafik denetimlerinde drone dönemi başladı

Trabzon'da artık trafik denetimi drone ile yapılacak.

Trabzon'da trafik denetimlerinde drone dönemi başladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde, trafik ihlallerinin önlenmesine yönelik ve kazaların en alt seviyeye indirilmesi için havadan özel trafik denetiminin Trabzon il genelinde başladığı ifade edildi.

Havadan yapılacak denetimlerde, ara yollar ve arterlerde tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri takmama ve cep telefonu ile konuşma konularıyla ilgili çalışmalar yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera görüntüsü alabilen bu araçlar ile kural ihlali yapan, araç sürücülerinin havadan tespit edilip, idari para cezalarının tatbik edilmesi ve aynı zamanda asayiş ve diğer suçlar konusunda şüpheli araçların tespiti ile kontrol noktalarında yakalanarak gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması hedeflenmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #drone
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