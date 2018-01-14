Trabzon Valisi Yavuz: "Ankara'dan Trabzon'a gelen uçak iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktı"

Trabzon Havalimanı'na inen uçak pistten çıktı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'dan Trabzon'a gelen uçağın iniş yaptıktan sonra pistten dışarıya çıktığını söyledi.

Yavuz, yolcuların tahliye edildiğini belirterek "Herhangi bir yaralı yok." dedi.



Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak nedeniyle havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Ankara-Trabzon seferini yaparken, Trabzon Havaalanı'na iniş yapan uçağın pistten çıkması üzerine güvenlik gerekçesiyle uçuşlar durduruldu.

Pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından havalanının yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

Öte yandan, kazayla ilgili Trabzon Valiliği tarafından kriz merkezi kuruldu.

Uçağın pistten çıkma nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Seferler karşılıklı iptal edildi

Trabzon Havalimanı'na inen uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin İstanbul-Trabzon seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nın 08.00'a kadar kapanması ve operasyonların durdurulması nedeniyle THY'nin TK 2831Trabzon-İstanbul, TK 2836/39 İstanbul-Trabzon-İstanbul ve TK 7438/39 Sabiha Gökçen-Trabzon seferleri iptal edildi.



Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçakla ilgili inceleme başlatıldığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıkmıştır. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebatın tamamı uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Konu ile ilgili inceleme başlatılmıştır."



Yolculardan açıklama

Trabzon Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçaktaki yolculardan Fatma Gördü, "Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk." dedi.

Fatma Gördü, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın piste indikten sonra gerçekleştiğini dile getirerek, "Piste indik, biraz gittik müthiş bir gürültü oldu, sallanmaya başladık. Yan tarafa yattık, ön taraf aşağı, arka taraf havaya kalktı. Panik oldu, millet bağıran çağıran." diye konuştu.

Yangın çıkmasından korktuklarını dile getiren Gördü, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benzin kokmaya başladı. Yangın çıkacağını düşündük ondan korktuk. Panik yaptı millet. Hamile kadınlar, çocuklar vardı. Uyumuyorduk. Uçağın çakıldığını hissettim ben zaten. Ön taraftaydık, arka taraf tamamen arkaya kalktı. insanlar panik yapınca bir şeyler söylendi ama anlaşılmıyor gürültüden. Arka kapıdan çıkın diyor ama herkes birbirinin üstünden geçmeye çalışıyor. Berbat bir durum."

"Kurtulmamız mucize"

Yolculardan Yüksel Gördü de "O anlar anlatılmaz yaşanır ancak. Bir mucize bizim kurtulmamız. Yanabilirdik, patlayabilirdi, denize uçabilirdik. Çok şükür Allah'ıma buna da şükür. Aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum." dedi.

Gördü, uçakta kızının da olduğunu ifade ederek, kızının tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi.