Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Hatipoğlu, "Kazaya 90 saniye içinde Trabzon Havalimanı acil müdahale ekibi müdahale etti. 24 dakika gibi bir süre içerisinde uçaktaki yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi." dedi.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, Ankara-Trabzon seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktığı kazaya 90 saniye içinde Trabzon Havalimanı acil müdahale ekibinin müdahale ettiğini belirterek, "24 dakika gibi bir süre içerisinde uçaktaki yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi." dedi.



Vali Yardımcısı Vekili ve Ortahisar Kaymakamı Hatipoğlu, Trabzon Havalimanı VIP Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, olaya ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.



"24 dakika gibi bir sürede uçaktaki yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi"

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta 23.26'da gerçekleşen kazaya 90 saniye içinde Trabzon Havalimanı acil müdahale ekibinin müdahale ettiğini aktaran Hatipoğlu, "Ekibimiz, itfaiye hizmeti olarak uçakta ortaya çıkan risklere karşı söndürme ve benzeri faaliyetlere başladı. Ortaklaşa aynı ekibimizle birlikte tahliye de yapılmaya başlandı. Çok büyük bir özveri içerisinde bu faaliyetler gerçekleştirildi. 24 dakika gibi bir süre içerisinde uçaktaki yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi." diye konuştu.



Gerek uçağın bulunduğu yer gerekse hava şartlarının sürekli değişkenlik göstermesinden dolayı bir çalışma ve planlama yapılması gerektiğine dikkati çeken Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Uçak gövdesinin daha uygun bir alana alınmasıyla ilgili olarak planlama yaptık. Bununla ilgili olarak 18 Ocak'tan 19 Ocak'a kadar uçağın bir bütün halinde havalimanımızda uygun bir alana naklini gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak teknik çalışmaları ilgili firmalar yaptılar. Biz de Havalimanı Mülki İdare Amirliği olarak burada sorumlu olan Devlet Hava Meydanları İşletmemiz ve diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamaya çalıştık. Şu anda pek çok hazırlığı yapıyoruz."



"Uçak çelik halatlarla bağlı"

Trabzon Havalimanı'nın çalışma dolayısıyla uçuşa kapatılıp kapatılmayacağı yönündeki soruya ise Hatipoğlu, "24 saat süreyle uçuşları alamayacağız. Perşembe 04.00'den cuma 04.00'e kadar uçuşları gerçekleştiremeyeceğiz havalimanımızdan çünkü bu uçağın nakledilmesi süreci bir planlamaya tabi. Bu planlama çerçevesinde de bu husus gerçekleştirilecek." yanıtını verdi.



Hatipoğlu, uçaktaki yakıtın boşaltılması ve bagajların alınması işlemlerinin ne zaman yapılacağı sorusunu, "Uçak tamamen sabitlenip bir park yerine çekildikten sonra olacak. Aynı gün içerisinde park yerine çekilmiş olacak. Muhtemelen saat 18.00-19.00 gibi çekilmiş olacağını planlıyoruz. Ondan sonra önceliğimiz güvenlik içerisinde bagajların tek tek tespitli bir şekilde ilgili kişilere teslim edilmesi. Onunla ilg