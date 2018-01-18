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Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Havalimanı, pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları nedeniyle yarın saat 04.00'e kadar uçuşlara kapalı olacak

Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara kapatıldı.

Havalimanına 13 Ocak'ta indikten sonra pistten çıkan uçağın kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışma dolayısıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Uçuşlar, 19 Ocak Cuma günü 04.00'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Uçağın, gün içinde 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma yapılması planlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pistten çıkan uçağın alınması #trabzon #Trabzon Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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