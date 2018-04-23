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Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonu: Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt üyeleri ile örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Trabzon merkezli İstanbul, Kırıkkale, Ağrı, Erzurum ve Samsun'da belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aranan 15 şüpheliden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
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