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Trabzon'u ayağa kaldıran sapık tutuklandı
Trabzon'u ayağa kaldıran sapık tutuklandı

Trabzon'u ayağa kaldıran sapık Mesut Turan tutuklandı

Can güvenliği riski nedeniyle koğuşa alınması sakıncalı görülen Mesut Turan'ın gözetim altında farklı bir odada tutulduğu öğrenildi

Trabzon'u ayağa kaldıran sapık Mesut Turan tutuklandı

 Trabzon Valiliği, kentte meydana gelen taciz olayının failinin tutuklandığını bildirdi.

Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğunun cinsel tacize uğraması olayıyla ilgili olarak Trabzon Valiliği resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, olayın failinin tutuklandığı belirtildi. 

Açıklamada, "İlimiz Ortahisar ilçesinde meydana gelen taciz olayının faili adli makamlarca tutuklanmış, iş akdi çalıştığı belediye tarafından feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

Trabzon’daki taciz olayı ile ilgili valilikten açıklama
Mesut Turan hakkında Trabzon Valiliği’nden de bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada “İlimiz Ortahisar ilçesinde meydana gelen taciz olayının faili adli makamlarca tutuklanmış; iş akdi çalıştığı Belediye tarafından feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” İfadelerine yer verildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşanan taciz olayı ile ilgili tutuklanarak Bahçecik Cezaevi’ne gönderilen Mesut Turan'a büyük tepki olduğu öğrenildi. Bahçecik Ceza evinde güvenlik nedeniyle normal hükümlülerin girmesi gereken koğuşa güvenlik nedeniyle alınmadı. Can güvenliği riski nedeniyle koğuşa alınması sakıncalı görülen Mesut Turan'ın gözetim altında farklı bir odada tutulduğu öğrenildi.


 

Etiketler; #Trabzon Valiliği #trabzon
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