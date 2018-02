"Kilisenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir ilgili kurumlarca alınmaktadır"

Trabzon Valiliğince, Santa Maria Kilisesinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin ilgili kurumlarca alındığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "Trabzon'daki kiliseye her hafta saldırı oluyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



İçeriğinde yer alan ve 4 Şubat 2018'de meydana geldiği belirtilen olayın, söz konusu tarihte ibadet maksadıyla açılan kilisenin görevlisi tarafından fark edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, konunun, kilise görevlisinin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce incelemeye alındığı bildirildi.



Açıklamada, "Yapılan çalışma sonucu, 28 Ocak 2018'de ilimizde oynanan bir derbi futbol müsabakası öncesinde taraftarların eğlence maksadı ile kullandıkları sis çıkartıcı materyallerden birinin kilisenin önünden geçmekte olan kişilerce atılması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olup, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kilisenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir ilgili kurumlarca alınmaktadır." ifadeleri yer aldı.