Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları yurt genelinde sokak sokak gezip seçim çalışmalarına devam ediyor. Trabzon ve Denizli'de Vatan Partisi adayları yapacaklarını anlattı

Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları yurdun pek çok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. O noktalardan biri de Trabzon.



Parti adaylarının seçim çalışmalarına destek olmak için il il gezen Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan son olarak Trabzon'a gitti. Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör ile birlikte önce şehitliği ziyaret etti.



Şehir planlamacısı olan Vatan Partisi adayı İnci Güngör, çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.



Denizli'de de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vatan Partisinin seçim irtibat bürosu düzenlenen törenle açıldı.



Vatan Partisi Denilzi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç açılışta konuştu.



Vatan Partisi Pamukkale Belediye Başkan adayı Av. Müzeyyen Susar ile Merkezefendi Belediye Başkan adayı Elif Çobanoğlu'da açılışa katıldı.



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