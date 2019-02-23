banner1002
İstanbul'da 11 kişi tutuklandı
İstanbul'da 11 kişi tutuklandı
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem
İSKİ'den önemli soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
İSKİ'den önemli soğuk hava ve kar yağışı uyarısı
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler
İşte İstanbul'da başlayan kar yağışından ilk görüntüler

Trabzon ve Denizli'de Vatan Partisi adayları yapacaklarını anlattı

Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları yurt genelinde sokak sokak gezip seçim çalışmalarına devam ediyor. Trabzon ve Denizli'de Vatan Partisi adayları yapacaklarını anlattı

Trabzon ve Denizli'de Vatan Partisi adayları yapacaklarını anlattı

Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları yurdun pek çok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. O noktalardan biri de Trabzon.

Parti adaylarının seçim çalışmalarına destek olmak için il il gezen Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan son olarak Trabzon'a gitti. Reyhan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İnci Güngör ile birlikte önce şehitliği ziyaret etti.

Şehir planlamacısı olan Vatan Partisi adayı İnci Güngör, çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Denizli'de de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vatan Partisinin seçim irtibat bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Vatan Partisi Denilzi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç açılışta konuştu.

Vatan Partisi Pamukkale Belediye Başkan adayı Av. Müzeyyen Susar ile Merkezefendi Belediye Başkan adayı Elif Çobanoğlu'da açılışa katıldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #trabzon #denizli #vatan partisi #utku reyhan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.