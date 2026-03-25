Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Toygu Ökçün
Trabzon'da fındık fabrikasında yangın
Yayınlanma:

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇEVRE BİNALAR BOŞALTILDI

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon'da fındık fabrikasında yangın - Resim : 1

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

yangın
