Trabzon’da “Salah” çılgınlığı! Oturduğu taş ziyaretçi akınına uğruyor

Kocaeli'nden memleketi Trabzon'a Galatasaray maçı için gelen Tuana Hatipoğlu, binlerce insanın yaylaya gelerek taşın üstünde fotoğraf çektirdiğini belirtti. Hatipoğlu şöyle konuştu: "Galatasaray maçı için memleketime geldim. Ayrıca taş meşhur olmuş onu da görelim dedik. Burası benim büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yayla. Bir anda herkesi burada görmek çok garip hissettirdi. Burası böyle kalabalık olmuyordu. Yayladaki bir taşın böyle meşhur olacağını hiç tahmin etmezdim. Salah'ın Türkiye'de bir takıma gelmesini de hiç hayal etmiyordum. Hem bizim hem de turizm açısından çok iyi oldu. Onu izlemesi çok keyifli. Ekranların başında onu izlerken zevk alıyoruz. Bir taş meşhur oldu ve binlerce insan buraya gelip gidiyor. Çöp nedeniyle bir endişemiz oluyor. İnsanlar lütfen buraya geldiklerinde çöp atmasınlar. Çöplerini getirdikleri gibi geri götürsünler. Burası tertemiz, kirletmelerini istemiyoruz."