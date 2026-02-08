Trabzonspor otobüsünü taşlayanlar yakalandı: 6 çocuk gözaltında

Samsunspor maçı öncesi Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin maç sonrası stat çıkışında yakalandığı bildirildi.

Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünün taşlanması olayıyla ilgili yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında 6 çocuk, maçın ardından stat çıkışında gözaltına alındı.

Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Trabzonspor
