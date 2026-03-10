Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin teknik heyetinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucunda 56 yaşında aramızdan ayrıldı.

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Ülke futbolu ve Trabzonspor camiası, bugün gelen acı haberle sarsıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin teknik heyetinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucunda 56 yaşında aramızdan ayrıldı.

Trabzonspor kulüp tesislerinde görevi başındayken aniden fenalaşan Orhan Kaynak’a ilk müdahale tesislerdeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Acil müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Kaynak, yapılan tüm kalp masajı ve tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

FUTBOLCULUKTAN ANTRENÖRLÜĞE: ORHAN KAYNAK KİMDİR?

1 Mart 1970 Adana doğumlu olan Orhan Kaynak, Türk futbolunda hem saha içinde hem de kenar yönetiminde izler bıraktı.

Futbolculuk Dönemi: Forvet mevkiinde sergilediği performansla tanınan Kaynak, özellikle 90'lı yılların başındaki Trabzonspor kadrosunun önemli isimlerinden biriydi.

Antrenörlük Dönemi: Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor'da göreve başlamasıyla birlikte, tecrübesini bordo-mavili ekibin başarısı için teknik heyete taşımıştı.

