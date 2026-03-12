Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü ve eski futbolcu Orhan Kaynak, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene spor camiasından birçok isim katıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:

Trabzonspor’un yardımcı antrenörü ve eski futbolcusu Orhan Kaynak, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

Kaynak için İstanbul Sarıyer’de cenaze töreni düzenlendi. Orhan Kaynak, Sarıyer Maden Mahallesi Kuğu Caddesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay ve Ogün Temizkanoğlu’nun yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok isim ile Kaynak’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Orhan Kaynak’ın cenazesi daha sonra Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.

“BİZ ONU HEP GÜLER YÜZÜYLE HATIRLAYACAĞIZ”

Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Öncelikle camiamızın başı sağ olsun. Ailemizin de başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemli bir futbolcuydu. Çok önemli emekleri oldu. Biz onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadronun içerisinde hem hocamızın hem arkadaşlarımızın hem oyuncuların hem bizlerin çok sevdiği, saygı duyduğu bir kardeşimizdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüz, bir tarifi yok işin doğrusunu söyleyeyim. İnşallah bu sezon için özellikle konuşuyorum onun anısına Trabzonspor, bu ligi çok daha iyi yerlerde bitirir” dedi.

İslam Memiş tarih verdi: Altın o ayda yeniden uçacakİslam Memiş tarih verdi: Altın o ayda yeniden uçacakEkonomi
Trabzonspor
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?