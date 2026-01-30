Trabzonspor’a çirkin saldırı: Takım otobüsü stada giderken taşlandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Trabzonspor, maç öncesinde şok bir saldırıyla karşılaştı.

Bordo-mavili ekibin takım otobüsü, karşılaşma için stadyuma hareket ettiği sırada taşlı saldırıya uğradı. Yaşanan olay camiada büyük tepkiyle karşılanırken, kulüp yönetimi konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, art arda yaşanan olaylara dikkat çekerek saldırıyı sert bir dille kınadı.

TRABZONSPOR’DAN SERT AÇIKLAMA

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.”

SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Yaşanan saldırının ardından güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, Trabzonspor cephesi faillerin bir an önce tespit edilmesini ve gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti.